Güney Kore doğrudan satış firması Atomy, Türkiye'deki 1. yılını kutladı

2010 yılında Amerika ile başlayan yolculuğuna, Asya, Güney Amerika, Okyanusya ve Avrupa kıtalarında 22 tane şube açarak devam eden firma, Türkiye'deki 1. yılını kutladı.

Global üye sayısı 16 milyonu aşan doğrudan satış firması Atomy, başarılarıyla dikkat çekiyor. 2009 yılından bu yana 25 farklı ülkede hizmet veren, 2021 yılında; Yeni Zelanda, Türkiye, İngiltere, Kazakistan ve Kırgızistan'da şube açan firma, gelecek 5 yıl içinde de 20 ülkede daha şube açılışı yapmak için hazırlık yapıyor.

Geçen yılki işlem hacmi 1,9 milyar dolar

Atomy Türkiye Genel Müdürü Jae Dong Shin, “2021 yılında global satışlarda 1.9 milyar dolarlık satış hacmine ulaştık. Şirketimizin global üye sayısı 16 milyonu geçti. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüyoruz. One Server System yapımızla diğer doğrudan satış firmalarından farklı bir satış stratejisi sunuyoruz. Bu sistem sayesinde tüm ülkelerden üye edinebiliyoruz. Kurucu Başkan Han-Gill Park tarafından belirlenen Mutlak Kalite Mutlak Fiyat ilkelerine bağlı olarak tüketici odaklı bir strateji uygulayarak tüm dünyada büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.

Jae Dong Shin, “Ürünleri dünya çapında tedarik etmeye imkân veren Global Tedarik Global Satış (GSGS) stratejisi ile tüm üreticilerle tüketicileri birleştiren global bir dağıtım merkezi olma yolunda ilerliyoruz. 6 ülkede uluslararası patent sahibi bir firma olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2009 yılında sadece 33 ürün sunabilirken globalde bugün bu sayı 500'ü aşıyor. Absolute CellActive Cilt Bakımı, Atomy Cilt Bakımı The Fame, gıda takviyesi, kozmetik ve kişisel bakım, ev eşyaları, yiyecekler ve moda dahil olmak üzere yüzlerce ürün doğrudan satış sistemimizde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Yıllık 83 milyon dolar satış rakamına ulaşan kozmetik ürünü

Genel Müdürü Jae Dong Shin, "Yıllık yaklaşık 83 milyon dolar satışla sektörün en çok satan kozmetik ürünlerinden biri haline gelen Absolute CellActive Cilt Bakımı, 2021 yılında kozmetik sektöründe ilk kez Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'nden Kral Sejong Ödülü'nü aldı ve ileri teknolojisi ile kendini kanıtladı. Müşteri memnuniyetinin de ilerisinde müşterilerinin başarısına öncelik veren ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren bir şirketiz. Türkiye'de 48 çeşit ürünle hizmet veriyoruz. Türkiye'de çok talep gören ürünlerimiz arasında Absolute CellActive Cilt Bakımı, Atomy Cilt Bakımı The Fame, gıda takviyeleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Önümüzdeki aylarda artacak ürün gamı ve çeşitliliği ile Türkiye'nin sevilen ve en çok tercih edilen markası olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Firmamıza duyulan güvenin bir yansıması olarak dünyada 16 milyonu aşan üye sayımızla da gurur duyuyoruz" dedi.