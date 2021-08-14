Güney Kore-Türkiye dostluğu, 120 bin fidanla kökleşecek

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Güney Kore Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung'un yaptığı fidan bağışı çağrısı üzerine onbinlerce Koreli, Türkiye'ye 120 binde fazla fidan bağışında bulundu.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “Ülkece seferber olup yaptıkları fidan bağışlarıyla milletçe üzüntümüzü hafifleten Koreli doğaseverlerin kadirşinaslığını takdirle karşılıyoruz. Kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık. Dostluğumuz, yüzbinlerce fidanla kökleşecek” dedi.

Salgın nedeniyle bu yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyatları 2020'de, Türkiye ile Güney Kore voleybol milli takımları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü çeyrek finalde karşılaştı. Daha önce Türkiye'de forma giyen Güney Kore Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung, Türkiye'deki orman yangınlarında zarar gören doğanın yeniden yeşertilmesi için Güney Kore Milli Takımı adına Türkiye'ye fidan bağışı yapma çağrısında bulundu. Bu çağrı kısa sürede ülkede gündem oldu. Korece fidan bağışı hashtag'leri Kore gündeminde üst sıralara çıktı.

Binlerce Koreli, bir günde onbinlerce fidan bağışladı

Koreli doğaseverler, orman yangınları vesilesiyle Türkiye-Güney Kore dostluğunu fidan bağışlarıyla yeniden yeşertti. Koreliler, bağış yaptıklarında kendilerine gönderilen bağış sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak diğer Koreli doğaseverleri kampanyaya katılmaya davet etti. Bir günde binlerce Koreli, onbinlerce fidan bağışında bulundu.

“Emanet ettiğiniz fidanları köklü dostluğumuz gibi koruyacağız”

ÇEKUD, Türkiye'deki orman yangınları için Türk insanı kadar üzülen ve fidan bağışında bulunan Korelilere hitaben, sosyal medya üzerinden İngilizce ve Korece teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, “Değerli Koreli dostlar, Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında önemli bir yaşam kaynağı olan ormanlar bir haftadır yanıyor. Yanımızda durarak ve cömertçe binlerce fidan bağışlayarak desteğinizi gösterdiniz. Katkılarınız için sizlere yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Bizlere emanet ettiğiniz fidanları, köklü dostluğumuz gibi korumak ve beslemek niyetindeyiz. Nezaketinize bir kez daha minnettarız” denildi.

Ayrıca fidan bağışı çağrısında bulunan Kore Voleybol Takım Kaptanı Kim Yeon-koung'un şahsında Güney Kore Voleybol Takımı'na da Korece mesaj ulaştırıldı. Mesajda, “Kim Yeon-koung, Türkiye'de yanan ormanlar için Kore Voleybol Takımı olarak göstermiş olduğunuz hassasiyet sebebiyle takımınıza ithafen adınıza 100 adet fidan hediye edilmiştir. Hediye edilen fidanlar yanan ormanların için dikilecektir. Katkılarınız için şükranlarımızı sunarız” ifadesine yer verildi.

Bir haftada Kore'den 120 binden fazla fidan bağışı

Fidan bağışları için yapılan teşekkür mesajı sosyal medyada Koreliler tarafından onbinlerce kez paylaşıldı. Mesajlar, Kore'nin önemli haber sitelerinde manşetten yer aldı. Koreli doğaseverlerin fidan bağışları halen devam ediyor.

“Türkiye - Kore Dostluk Ormanı kuracağız”

Koreli doğaseverlerin fidan bağışını değerlendiren Debik, “Hepimizi derinden üzen orman yangınları sürerken Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung'un fidan bağışı çağrısına Koreli taraftarların yoğun ilgi göstermesinin ardında, bir asra yakın süregelen Türkiye-Güney Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için başlattığımız fidan kampanyamıza Koreli dostlarımızın yoğun teveccühüyle iki ülke arasındaki dostluk taze fidanlarla yeniden yeşerdi. Koreli dostlarımızın bu kadirşinaslığı üzerine biz de Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık. Dostluğumuz, özenle dikeceğimiz fidanların ağaca dönüşmesiyle kökleşecek. Koreli doğaseverlere, Türkiye'deki orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Debik, “Konferans, sempozyum ve yarışmalarla çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevre sorunlarına kalıcı çözümler önermeye ve üretmeye gayret ediyor, bu alanda önemli projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu. Debik, “Biliyor ve inanıyoruz ki içinde yaşadığımız evrendeki her varlığın bir yaradılış amacı, bir gayesi, bir de hak alanı var. İnsan dışındaki varlıkların insanlar üzerinde hakları olduğunu fark etmeliyiz. Bizler, evrendeki varlıkların belli bir kural içinde birbiriyle uyumlu şekilde hayatını devam ettirdiğinin bilincindeyiz. İnsanoğlu hırs ve hatalarıyla doğadaki bu uyumu kesintiye uğratmamalı. Kendisine bilinç ve akıl bahşedilmiş olan insanın, doğayı tahrip etmek bir yana, doğadaki mükemmel düzenin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni mesuliyetler, yeni görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm faaliyetlerimizi bu anlayışla gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.