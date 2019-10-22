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Güney Koreli askerlerden ‘Mehmetçik' selamı

Güney Koreli askerler, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere asker selamıyla destek verdi.

Güney Koreli askerler, Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere asker selamıyla destek verdi.



Barış Pınarı Harekâtı ile Kuzey Suriye'deki terör hedeflerini yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Güney Kore'den de selam geldi. Güney Koreli askerler, Kore Savaşı'nda omuz omza savaştığı Türk askerine selam gönderdi.


Yaptığı etkinlik ve fuarlarla dikkat çeken Tiamo Ajans, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de bir fuar organizasyonu düzenledi. Tiamo Ajans Yönetim Kurulu üyesi Ferit Cebe, Güney Koreli askerlerin de Barış Pınarı harekâtını ilgiyle takip ettiğini ve kendilerinden bu konuda sürekli bilgi aldığını kaydetti.



Güney Koreli askerlerin bu organizasyonda Mehmetçiğe vefasını göstermek için asker selamı verdiğini dile getiren Cebe, "Türk halkına saygısı ve sevgisi ile bilenen Güney Kore halkı, Türkiye'mizin bu önemli zamanında hepimizi gururlandırdı. Firmam adına önce ülkemin bayrağını ve sonrada çalıştığım şirketlerin bayrağını gururla tüm dünyada taşıyorum" dedi.

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