Güney Koreli Unseko Kwon Müslüman oldu

Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü'ne giden Güney Koreli Unseok Kwon, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olarak, Ahmet ismini aldı.

Müslüman olmak isteyen Güney Koreli Unseok Kwon, Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü'ne gitti. Burada Kelime-i şehadet getiren Kwon, Müslüman oldu. İhtida merasiminde oldukça heyecanlı olduğu gözlerinden okunan Kwon, Ahmet ismini aldı. Müslüman olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren, Ahmet Kwon, “Çok şükür artık ben de bir Müslümanım. Kalbimdeki bütün sıkıntılar bitti, içimi derin bir huzur kapladı. Şimdi çok rahat ve mutluyum” ifadelerini kullandı.