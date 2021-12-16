Güngören ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında bir belge daha aldı

Güngören Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ‘Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destek ve çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ‘'Sıfır Atık Belgesi‘' ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘'Sıfır Atık Projesi‘' kapsamında, 2020 yılında Güngören Belediyesi'nde ilgili kriterler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerine getirilerek ‘'Sıfır Atık Yönetim‘' sistemi kuruldu. Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulumunu tamamlayan Güngören Belediyesi, aynı yıl ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Bu sürecin ardından diğer birimlerde de çalışmalarını hızlandıran teknik ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ‘'Sıfır Atık Belgesi‘' ile ödüllendirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ile birimdeki tüm geri dönüştürülebilen atıklar uygun şekilde muhafaza edilerek toplandı. Birim içinde kurulan alanlarda geri dönüşüme girebilecek bütün materyaller tek tek toplandı. Veteriner hizmetleri binası içinde uygun bulunan alanlara ‘Sıfır Atık Projesi'nin afişleri ve kutuları yerleştirildi. Bu sayede hem Sıfır Atık Projesi'ne katılım arttı hem de hizmet alan vatandaşların da dikkati çekilerek projeye destek toplandı.