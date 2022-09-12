Güngören'de 4 katlı binada çatlak meydana geldi, tedbir amacıyla iki bina boşaltıldı

Güngören'de 4 katlı binada gece saatlerinde çatlaklar meydana geldi. Belediye ve zabıta ekipleri binada incelemelerde bulunurken tedbir amacıyla bitişik iki bina tahliye edildi.

Olay, 03.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi, Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde binadan seslerin gelmesi üzerine şüphelenen vatandaşlar, evlerinin içinde ve bina dışında çatlaklarların oluştuğunu gördü. Çatlakları gören bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri çatlak olan binada incelemelerde bulundu.

İncelemler sonucunda tedbir amacıyla çatlak olan bina ve bitişiğindeki bina tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi. Boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti.

Tahliye edilen binada oturan Nevzat Civcik isimli bir vatandaş,

"Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, herhalde fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı bekliyoruz, bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi, incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.