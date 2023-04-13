Güngören'de binanın çökme anın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina yıkılırken, yan apartmanda oturanların telaşla dışarı çıktığı görülüyor.

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisindeki adam, ekipler tarafından kurtarıldı. Binanın çökme anına ilişkin de yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde bina çökerken, yan apartmanda oturanların telaşla dışarı çıktığı görülüyor. Yolda bulunan vatandaşın da kaçtığı görülüyor.