Güngören'de çöken metruk bina ve çalışmalar havadan görüntülendi

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina çöktü. Çöken bina araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de molozların altında birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Molozların üzerine devrildiği araçtan sağ olarak kurtarılan adam gözyaşlarına boğuldu. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi.