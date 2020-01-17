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Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Güngören’de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Güngören'de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralanırken, binanın büyük bir kısmı harabeye döndü



Olay, saat 3.30 sularında Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ev sakinlerinde 1 kişi yaralandı. İhbar üzerin çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay ylerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırılırken, büyük korku yaşayan bina sakinler tahliye edildi.


Binanın büyük bir kısmı harabeye döndü. Binadan kopan parçalar cadde üzerine fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


Olayı gören bina sakinleri, büyük bir gürültü ile uyandıklarını ve çok korktuklarını belirtti.

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