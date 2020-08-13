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Güngören'de kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul polisi, Güngören’de kaçak cep telefonu satıldığı belirtilen iş yerine operasyon düzenledi.

İstanbul polisi, Güngören'de kaçak cep telefonu satıldığı belirtilen iş yerine operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 695 cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.


Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Musa S.'yi (37) gözaltına aldı.


İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 695 adet akıllı cep telefonu, 680 adet şarj başlığı, 540 adet şarj kablosu, 90 adet kulaklık ele geçirildi.

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