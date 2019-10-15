Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu

Güngören'de bir kişi kahyalık tartışması yüzünden öldürüldü. Cinayet anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler polise teslim oldu.

Olay, Güngören Güneştepe Mahallesi, Şehit Er Hasan Sorma Sokak'ta, 8 Ekim Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, minibüs kahyalığı yapan Edip Erdoğan ve Sertaç K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra Sertaç K. ve arkadaşı Gökhan K., Edip Erdoğan'nın yanına tekrar geldi. Gökhan K. elindeki silahla Edip Erdoğan'ı vurarak öldürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Polisin, cinayet olayıyla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheliler Sertaç K. ve Gökhan K., 13 Ekim Pazar günü polise teslim oldu. Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edip Erdoğan'ın katil zanlıları Sertaç K. ve Gökhan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.