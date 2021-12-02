Güngören'de kentsel dönüşüm için ilave kat hakkı

Güngören'de kentsel dönüşüm için yan yana bulunan 2 bina sakinlerinin anlaşması halinde ek bir kat hakkı tanınacak. Bahçe çekmesi nedeniyle küçülecek olan metrekareler için de çekme oranı 3 metreden 1,5 metreye düşürülerek kayıplar önlenirken siteler için ise yüzde 25 ilave inşaat hakkı tanınarak yerinde ve birlikte dönüşümün önü açıldı.

İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması için 2019 yılında belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP'li meclis üyeleri ile Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Şehir Plancıları Odasının açtığı davada mahkeme kararıyla iptal edilmişti. İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken 5 bin kişi de ruhsat almak için de sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından ruhsat bekleyen 5 bin kişi mağdur edildi. İptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıklamıştı. Yapılan çalışmaların ardından 1 ay gibi kısa sürede hazırlanan plan notları belediye meclisinin 2021 Eylül ayı toplantısında yeniden görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de oylanarak kabul edildi. Yeni kararlar ile birlikte ilçedeki kentsel dönüşüm ivmesinin hız kazanması amaçlanırken binasını yenilemek isteyen ilçe sakinlerine de birçok avantaj sunuldu.

Yan yana 2 bina anlaşırsa artı 1 kat ilave hak kazanılacak

İlçede kentsel dönüşüm kapsamında öncelik otopark sorununun çözümüne katkı sağlamak, ilave katlardan kaynaklı uygulamada karşı karşıya kalınan sorunların aşılması, yeni ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesine verildi. Bu kapsamda üzerinde eski yapılar bulunan komşu iki parselin birleştirilerek birlikte ve yerinde kentsel dönüşüm ile yapılacak binalara yüzde 15 ilave imar hakkı tanındı. Bu uygulama sayesinde anlaşan binalara artı birer kat daha fazla inşaat alanı hakkı tanınırken hem alta otoparkını yapabilecekler hem de finansman desteğinden faydalanabilecekler.

Alınan kararlar doğrultusunda bir başka avantaj da ilçedeki ön bahçe mesafeleri 3 metreden 1,5 metreye çekilerek inşaat alanı kaybı engellendi. Bu kararla birlikte tartışma konusu olan metrekare düşüklüğü konusu da çözüme kavuşturulmuş oldu.

En büyük avantajlardan biri site dönüşümleri için sağlandı

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sitelerin dönüşüm için başvurmaları halinde mevcut inşaat alanın üzerine yüzde 25 oranında imar artışı sağlanması kararlaştırıldı. Alınan kararlarla birlikte projelerde duraksamaya sebebiyet veren nedenler ortadan kaldırılırken dönüşüme hız verilmesi ve vatandaşların bir an önce güvenli evlerine kavuşmaları hedeflendi.