Güngören'de korkunç cinayet: Sırtından bıçaklayıp halıya sararak bazanın altına sakladılar

Güngören'de yaşayan ve evinin odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiraya veren şahıs cinayete kurban gitti. Şahsın cesedi sırtından bıçaklanmış ve battaniye sarılmış vaziyette bazanın içerisinde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, uzun zamandır ailesiyle görüşmeyen ve evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz'ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, Musa Yılmaz'ın cansız bedenini halıya sarılı vaziyette bazanın içinde buldu. İlk incelemelere göre Yılmaz'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz'ın cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklamışlar sarmışlar halıya, bazanın altına koymuşlar

Musa Yılmaz'ın yakınlarından Kamber Yılmaz, “Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip sürekli onu kontrol ediyordu o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı” dedi.