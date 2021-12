Güngören'de kuyumcu, silahlı soygunculara böyle direndi

Güngören'de kuyumcu dükkanını hedef seçen silahlı 3 soyguncu, baltayı taşa vurdu. Tezgahın önünde duran adamın bağırarak kovalaması üzerine paniğe kapılan hırsızlar kaçarken, kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Güngören Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 soyguncudan biri dışarıda etrafı gözetlerken, 3 soyguncu ise silahla kuyumcuya girdi. Bu sırada tezgahın önünde duran kuyumcunun amcası Adem Polat, soğukkanlı bir şekilde davranarak soygunculara bağırdı. Bir anda paniğe kapılan soyguncular kaçtı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, sırasında dükkanda olmadığını söyleyen kuyumcu Murat Polat, “Ben sabah hastaneye kadar gitmiştim. Amcam tekti. Dükkanı yeni açmıştı zaten. Açalım yarım saat olmuştur. Sigara içmek için çıkarken bir genç geliyor. O da tam zaten tezgahın arka tarafında Allah'tan yakalanmıyor, ön tarafında yakalanıyor. Bir anda kişi gelip silahı üstüne kafasına doğru dayarken bir anda bağırınca üstene atlayınca panikliyorlar. Panikleyince evine itişme kakışma oluyor. Ondan sonra bir anda kaçıyorlar. Kaçınca amcam da arkalarından kapıya doğru geliyor ama bir şey almadan Allah'a şükür gidiyorlar. Bizim bildiğimiz 3 kişiler ama bir de gözlemci var dedi polis. 4 kişi olarak düşünüyorlar. Silah adamlarda vardı tabii biz silah falan çekmedik. Adamlar silah çektiler. Zaten püskürtüyor amcam onları geri hemen kaçıyorlar zaten hiçbir yere değmeden. Temas etmeden gidiyorlar. Allah'a şükür bizden herhangi bir şey alamıyorlar. Bir anda korkuyorlar amcam üstlerine atlayınca o korkuyla kaçıp gidiyorlar zaten” şeklinde açıkladı.

Olayı gören dönerci Emin Gökduman, “Sabah gördük. Orada bir sıkıntı oldu. 3 kişi kaçıyordu. Adem Abi'nin dükkanı var kuyumcu. Oraya girmişler. Fazla bir şey alamamışlar. Ondan sonra memur arkadaşlar geldiler, gerekeni yaptılar. Gittiler yani bu kadar. Silah falan sıkmadılar. 09.00-10.00 sıralarındaydı. Çocuktular. 17-18 yaşındaydılar. Profesyonel soyguncu değildiler. Yüzünü göremedik zaten.

Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için inceleme başlattı.