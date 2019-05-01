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Güngören'de motosikletli kuryeye tramvay çarptı

İstanbul Güngören’de yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli kuryeye tramvay çarptı.

İstanbul Güngören'de yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli kuryeye tramvay çarptı. Kazada motosikletli gencin bacakları kırıldı.


Olay, Güngören Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan tramvay yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mihyettin Baltayev'e tramvay çarptı. Kazada motosikletten düşen genç kurye, tramvay ile tretuvarın arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genci sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, bacaklarında kırıklar olduğunu belirledi. Mihyettin Baltayev'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Olay anını anlatan bir vatandaş, “Motosikletlinin buraya girmemesi lazımdı. Araç içindeydim. Panikledim. Koşarak geldim. Ambulans gelene kadar yardımcı olduk” dedi.

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