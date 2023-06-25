Güngören'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.'ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.'yi hastaneye kaldırdı. Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.