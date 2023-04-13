Güngören'de tramvay raydan çıktı

Bağcılar yönüne seferler geçici olarak durdurulurken, yolcular anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören durağında raydan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Bağcılar yönüne seferler geçici olarak durduruldu. Durağa gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro ekipleri, arızanın oluştuğu yeri tespit etti. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, bozulan rayla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik ekipleri ise gelen yolcuları anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi. Güngören-Kabataş arasında seferler çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılmıyor.

İBB ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Yaşanan kaza ile ilgili Metro İstanbul yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.