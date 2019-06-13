Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.