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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören’de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.


Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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