Günışığı projesi 81 ile ulaşıyor

Türk Telekom'un az gören çocuklar için başlattığı ‘Günışığı' projesi 19 yeni ili daha kapsamına alarak 81 ile ulaşıyor. 15 Ekim'de başlayacak yeni dönem eğitimleri, proje için özel olarak oluşturulan dijital platform üzerinden sunulacak.

TürkTelekom'un, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü ‘Günışığı' projesi, 19 yeni ili de katarak 81 ile ulaşıyor. Türk Telekom ve Engelsiz Yaşam Derneği'nin (EyDer) 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı ‘Günışığı' projesi eğitimlerine devam ediyor.

Görme oranı yüzde 1 ila yüzde 10 arasında olan ve yasal olarak görme engelli olarak tanımlanan çocukların eğitimine odaklanan ‘Günışığı' projesi, küçük de olsa görme kalıntısı olan çocukların ‘erken müdahale eğitimi' almalarına destek oluyor. Verilen bilgiye göre, yeni dönemi 15 Ekim'de başlayacak proje ile az gören çocuklara ve ailelerine; çocukların mevcut görme biçimleri, bu görmenin nasıl kullanılacağı ve geliştirilebileceği hakkında genel eğitimler, dijital platform üzerinden yapılacak. Bu kapsamda 0-15 yaş arasındaki 70 çocuk için 1680 seans, çocukların aileleri için de 420 seans eğitim verilecek.