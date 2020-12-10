Günsel Ailesi'nden Kıbrıs'a 6 ilkokul

Günsel Ailesi, aile kurulunda aldığı kararla, Kıbrıs'ın 6 ilçesine ilkokul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müdürlüğüne teslim edecek.

42 yıldır özellikle eğitim alanındaki yatırımlarıyla özdeşleşen Günsel Ailesi, aile kurulunda aldığı kararla ülke eğitimine katkısını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Günsel Aile Kurulu, Kıbrıs'ın 6 ilçenin her birinde 300 öğrencilik, tam donanımlı ilkokul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de inşa edilecek ilkokullar, 300 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Günsel Ailesi tarafından gerçekleştirilecek okullar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devlet okulu olarak hizmet vermek üzere bedelsiz olarak devredilecek.

3 yıl içerisinde tamamlanıp devlete teslim edilmesi planlanan okullar için önümüzdeki günlerde başta KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet kurumları ile temas kurularak yatırım planlaması için görüşmeler yapılacak.

“Sorumluluğumuzun bilinciyle aldığımız bu kararla gurur duyuyoruz”

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle aldığımız bu kararla gurur duyuyoruz” diyerek duygularını şu şekilde devam etti;

“Oluşum içerisinde yer alan bütün kurumlarımızla 42 yıldır, başta eğitim olmak üzere, sağlık, finans, turizm, teknoloji, otomotiv, müzecilik gibi stratejik alanlara yatırım yaparak ülkemizin geleceğini güçlendirmek, ekonomisini ve kültürünü kalkındırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. En önemli önceliğimiz ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek.”

Devlete teslim edecekleri 6 okulun inşasından, gerekli donanımlarına kadar bütün yatırımlarının Günsel Ailesi tarafından karşılanacağını da hatırlatan açıklayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Devletimizle ve halkımızla omuz omuza vererek ülkemizi büyütmeye, çocuklarımız için aydınlık bir gelecek kurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.