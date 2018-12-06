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Gurbetçi sanatçıdan Afrika'ya su kuyusu

Gurbetçi sanatçı Mr.

Jade Afrika'da su kuyusu açtırarak, herkesi daha sağduyulu olmaya çağırdı.


Magazin dünyasındaki yükselişinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de adından sıkça söz ettiren MR. Jade daha önce Afrika'da su kuyusu açarak yüzlerce Afrikalının su ihtiyacını karşılamaya yardımcı oldu. Daha önce de engelli merkezlerini ziyaret ederek ünlülere örnek olan sanatçı, Bu tarz etkinliklerin hep yapılmasını dile getirdi. MR. Jade herkesi daha çok sağduyulu olmaya davet ederek. "Yarın bizler ne olacağız "sözünü de hatırlattı.

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