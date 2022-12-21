Gurbetçi yazar Kenan Taşkesen, “Aşil Topuğu” adlı kitabını Kartal'da okurları için imzaladı

Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye alanında gurbetçi yazar Kenan Taşkesen'in kaleme aldığı “Aşil Topuğu” adlı kitabı için imza günü düzenlendi. Almanya ve Türkiye'de edebi, sanatsal üretimlerinin yanı sıra; politik aktivist olarak da etkili çalışmalara imza atan Taşkesen'in imza gününe başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, Erzincan Tanyeri Derneği Başkanı ve yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve pek çok davetli katıldı.

İmza gününde ilk konuşmayı eğitimci ve yazar Niyazi Yaşar gerçekleştirdi. Konuşmasını bir şiirle devam ettiren Yaşar, kitapla ilgili de kısaca düşüncelerini aktardı.

Bugüne kadar yayımlanmış 1 şiir kitabı, 2 şiir albümü ve 19 tiyatro eseri bulunan Taşkesen, roman türündeki Aşil Topuğu adlı yeni kitabı için düzenlenen törende kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kartal'dan 28 yıl önce ayrılarak Almanya'ya yerleştiğini ve yazın hayatını orada sürdürdüğünü belirten Taşkesen aradan geçen bunca süreden sonra böyle bir imza günü ile yine Kartal'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Taşkesen'in ardından söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak Kartallı yazarların, Kartallı sanatseverlerin sesi olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek “Sanatın her alanında böyle. Bazen edebiyat alanında, bazen resim, tiyatro, seslendirme, karikatür alanında ya da müzik alanında Kartallı dostlarımızı komşularımızı öncelemeye çalışıyoruz. 28 yıl sonra bile Kartal ile bağını koparmayan, Almanya ve Türkiye arasında edebi ve sanatsal üretimine devam eden yazarımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza gününde daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından yazar Kenan Taşkesen'e günün anısına Kartal heykelciği takdim edildi. Törenin ardından Başkan Yüksel için kitabını imzalayan Kenan Taşkesen; Aşil Topuğu adlı romanını okurları için imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.