Gurbetçilere Türkiye'deki arsa fırsatları anlatılacak

Yeşil Vadi Arsa Ofisi, 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya Düsseldorf'ta düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı'na katılacak. Yetkililer burada Türkiye'deki fırsatları anlatacak.

Yeşil Vadi Arsa Ofisi, Şubat ayında Almanya Düsseldorf'ta düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı'nda yer alacak. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun katılımının beklendiği fuarda Türkiye'deki fırsatlar değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Vadi Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, arsa sahibi olan vatandaşların yatırımlarının günden güne değerlenmesi ile çok mutlu olduklarını ve Yeşil Vadi Arsa Ofisi'ni çevrelerine şiddetle tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Şu an yoğun olarak Trakya Bölgesi'nde faaliyet gösterdiklerini belirten Orhan kısa bir zaman içerisinde Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyetlerini genişleteceklerini gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza en kazançlı arsa projelerini sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Orhan, Türkiye'deki arsa yatırımının tüm ipuçları ve her türlü bilgi için vatandaşları fuardaki stantlarına beklediklerini belirtti.