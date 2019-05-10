Güreş camiası iftar yemeğinde bir araya geldi

Yemekte açıklamalarda bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun geleneksel iftarı İstanbul'da bir otelde düzenlendi. İftarda açıklamalarda bulunan TGF Başkanı Musa Aydın, "Göreve geldiğimiz 2015 yılından sonra Avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşımızı okuttuk. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Tüm bu başarılara imza atan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene 16 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir başarıya imza attık" şeklinde konuştu.

“2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olacağımıza inanıyorum"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na dair hedeflerinden de bahseden Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Bu sene yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası bizim için çok önemli. Burada ilk 6'ya girecek sporcularımız olimpiyat için kota alacak. Bizim hedefimiz kota almak değil. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak istiyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçmişte olduğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu Ramazan Ayı'nın bizlere olimpiyatlar öncesi şans getirmesini diliyorum.

“Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Musa Aydın, "Bizim sporcularımız şampiyon olduklarında daha terleri soğumadan arayıp tebrik ediyorlar. Bu durum bizim sporcularımızı çok motive ediyor. Bundan dolayı ülke olarak çok şansı olduğumuzu düşünüyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.