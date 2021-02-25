Güreş Milli Takımları, Ukrayna'da

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımları turnuva için Ukrayna'ya gitti.

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için Ukrayna'ya gitti. 11 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı da zorlu turnuvada mücadele edecek.

Milliler turnuvanın ardından 1 Mart tarihinde yurda dönecek. 28 Şubat tarihinde sona erecek olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular şöyle:

Serbest stil

57 Kg: Ferhat Kılıç

61 Kg: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal

65 Kg: Ahmet Duman

70 Kg: Selahattin Kılıçsallayan

74 Kg: Soner Demirtaş

79 Kg: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta

86 Kg: Fatih Erdin, Osman Göçen

92 Kg: Arif Özen

97 Kg: Süleyman Karadeniz

125 Kg: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu

Grekoromen stil

63 Kg: Kerem Kamal

72 Kg: Atakan Yüksel

82 Kg: Fatih Cengiz

97 Kg: Metehan Başar

Kadınlar

50 Kg: Aynur Erge

53 Kg: Esra Pul

57 Kg: Mehlika Öztürk

62 Kg: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu

68 Kg: Aslı Demir, Nesrin Baş

76 Kg: Ayşegül Özbeğe