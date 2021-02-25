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Güreş Milli Takımları, Ukrayna'da

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımları turnuva için Ukrayna’ya gitti.

Serbest, Grekoromen ve Kadın Güreş Milli Takımları turnuva için Ukrayna'ya gitti.


Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için Ukrayna'ya gitti. 11 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı da zorlu turnuvada mücadele edecek.


Milliler turnuvanın ardından 1 Mart tarihinde yurda dönecek. 28 Şubat tarihinde sona erecek olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular şöyle:



Serbest stil


57 Kg: Ferhat Kılıç


61 Kg: Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal


65 Kg: Ahmet Duman


70 Kg: Selahattin Kılıçsallayan


74 Kg: Soner Demirtaş


79 Kg: Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta


86 Kg: Fatih Erdin, Osman Göçen


92 Kg: Arif Özen


97 Kg: Süleyman Karadeniz


125 Kg: Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu



Grekoromen stil


63 Kg: Kerem Kamal


72 Kg: Atakan Yüksel


82 Kg: Fatih Cengiz


97 Kg: Metehan Başar



Kadınlar


50 Kg: Aynur Erge


53 Kg: Esra Pul


57 Kg: Mehlika Öztürk


62 Kg: Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu


68 Kg: Aslı Demir, Nesrin Baş


76 Kg: Ayşegül Özbeğe

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