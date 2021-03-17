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Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor

Tokyo Olimpiyatları’na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de yarından itibaren mindere çıkacak.

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarından itibaren mindere çıkacak.


Milli güreşçiler, Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarın itibarıyla mindere çıkacak. Kazakistan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 sırayı alan güreşçiler Tokyo Olimpiyatları vizesi almıştı. Ülkemiz adına Serbest Stilde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül ile Dünya İkincisi Süleyman Atlı, Grekoromen stilde dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ve dünya üçüncüsü Cenk İldem, Tokyo için vizeyi alan güreşçiler olmuştu. Budapeşte'de serbest stilde 4, Grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette daha Tokyo Olimpiyatları kotaları için 14 güreşçi mücadele edecekler. Milli Takımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5, ASKİ Spor Kulübü'nden 3, ENKA Spor Kulübü'nden 5 ve Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü'nden 1 güreşçi Olimpiyat kotası almak için mindere çıkacak. Her sıklette sadece iki güreşçi Olimpiyat kotası alabilecek. Budapeşte'deki eleme müsabakalarında 28 ülkeden 350'ye yakın güreşçi ter dökecek. Son derece zorlu geçmesi beklenen karşılaşmalarda 5 Olimpiyat ve 12 Dünya Şampiyonu güreşçi Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için mücadele edecekler.



Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şu isimlerden oluşuyor:


65 Kg Selahattin Kılıçsallayan


74 Kg Soner Demirtaş


86 Kg Osman Göçen


97 Kg Süleyman Karadeniz


50 Kg Evin Demirhan


53 Kg Zeynep Yetgil


57 Kg Bedia Gün


62 Kg Elif Jale Yeşilırmak


68 Kg Buse Tosun


76 Kg Yasemin Adar


60 Kg Kerem Kamal


67 Kg Atakan Yüksel


77 Kg Fatih Cengiz


87 Kg Metehan Başar

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