Güreşte milli heyecan başlıyor

Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te pazartesi günü başlıyor. Zorlu şampiyona için Romanya'ya ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı gidecek. Hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Milliler yarın Bükreş'e hareket edecek.

Türkiye'yi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde şu isimler temsil edecek:

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Recep Topal

65 kg Selahattın Kiliçsalayan

70 kg Mustafa Kaya

74 kg Yakup Gör

79 kg M.Nuri Kotanoğlu

86 kg Fatih Erdin

92 kg İbrahim Bölükbaşı

97 kg Fatih Yaşarlı

125 kg Taha Akgül

İsak Irbaikhanov: “Hedefimiz ilk üç”

Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, Avrupa Güreş Şampiyonası'na tamamen hazır olduklarını belirterek, “Başarılı bir kamp dönemini geride bıraktık. Takım olarak tamamen hazırız. şampiyonada ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kadın Milli Takımı 8 Nisan'da gidecek

Hazırlıklarını Edirne TOHM merkezinde tamamlayan Kadın Güreş Milli Takımı Romanya'ya 8 Nisan Pazartesi günü hareket edecek. Son yıllarda kadın güreşinde tarihi başarıların altına imza atan Milliler Romanya'da yeni bir tarih yazmak istiyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda mindere çıkacak olan sporcular şunlar:

50 Kilo: Evin Demirhan

53 Kilo: Zeynep Yetgil

55 Kilo: Bediha Gün

57 Kilo: Elif Yanık

59 Kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 Kilo: Aslı Tuğcu

65 Kilo: Aslı Demir

68 Kilo: Merve Pul

72 Kilo: Buse Tosun

76 Kilo: Yasemin Adar

Efrahim Kahraman: “Romanya'ya yeni bir tarih yazmak için gidiyoruz”

Romanya'ya son yıllardaki başarılı performanslarını sürdürmek için gideceklerini belirten Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi günü kısmetse yola çıkacağız. Son zamanlarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Romanya'ya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Kadromuzda çok başarılı isimler var. Tüm sıkletlerde madalya almak ve takım halinde derece elde etmek en büyük hedefimiz olacak” dedi.

Greko-Romen Güreş Milli Takımı Romanya'ya 10 Nisan'da hareket edecek

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere son olarak Greko-Romen Güreş Milli Takımı çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde sürdüren Milliler, 10 Nisan'da Romanya'ya gidecek. Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda ise şu isimler yer alıyor:

55 kg Şerif Kılıç

60 kg Kerem Kamal

63 kg Rahman Bilici

67 kg Atakan Yüksel

72 kg Cengiz Arslan

77 kg Fatih Cengiz

82 kg Emrah Kuş

87 kg Metehan Başar

97 kg Fatih Başköy

130 kg Rıza Kayaalp

Salih Bora: “Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak”

Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini vurgulayan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, “Artık şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Bugün itibariyle hazırız diyebilirim. Romanya'da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk 3'e girmek” dedi.

Musa Aydın: “Bükreş'e çıkışımızı sürdürmek için gidiyoruz”

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar katıldıkları tüm şampiyonalarda büyük başarıların altına imza attıklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Türk güreşinde başarı çıtası her geçen gün daha da yükseliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar kazanıyoruz. Son olarak U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 18 madalya kazandık. Bu da Türk güreşinin emin ellerde olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. İnşallah Romanya'dan da tarihi başarılarla döneriz. Benim tüm sporcu ve teknik ekibimize olan güvenim tam. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.