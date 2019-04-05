Güreşte milli heyecan başlıyor

Güreş Milli Takımı, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda boy gösterecek.
Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösterecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te pazartesi günü başlıyor. Zorlu şampiyona için Romanya'ya ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı gidecek. Hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Milliler yarın Bükreş'e hareket edecek.
Türkiye'yi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde şu isimler temsil edecek:
57 kg Süleyman Atlı
61 kg Recep Topal
65 kg Selahattın Kiliçsalayan
70 kg Mustafa Kaya
74 kg Yakup Gör
79 kg M.Nuri Kotanoğlu
86 kg Fatih Erdin
92 kg İbrahim Bölükbaşı
97 kg Fatih Yaşarlı
125 kg Taha Akgül
İsak Irbaikhanov: “Hedefimiz ilk üç”
Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, Avrupa Güreş Şampiyonası'na tamamen hazır olduklarını belirterek, “Başarılı bir kamp dönemini geride bıraktık. Takım olarak tamamen hazırız. şampiyonada ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kadın Milli Takımı 8 Nisan'da gidecek
Hazırlıklarını Edirne TOHM merkezinde tamamlayan Kadın Güreş Milli Takımı Romanya'ya 8 Nisan Pazartesi günü hareket edecek. Son yıllarda kadın güreşinde tarihi başarıların altına imza atan Milliler Romanya'da yeni bir tarih yazmak istiyor.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda mindere çıkacak olan sporcular şunlar:
50 Kilo: Evin Demirhan
53 Kilo: Zeynep Yetgil
55 Kilo: Bediha Gün
57 Kilo: Elif Yanık
59 Kilo: Elif Jale Yeşilırmak
62 Kilo: Aslı Tuğcu
65 Kilo: Aslı Demir
68 Kilo: Merve Pul
72 Kilo: Buse Tosun
76 Kilo: Yasemin Adar
Efrahim Kahraman: “Romanya'ya yeni bir tarih yazmak için gidiyoruz”
Romanya'ya son yıllardaki başarılı performanslarını sürdürmek için gideceklerini belirten Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi günü kısmetse yola çıkacağız. Son zamanlarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Romanya'ya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Kadromuzda çok başarılı isimler var. Tüm sıkletlerde madalya almak ve takım halinde derece elde etmek en büyük hedefimiz olacak” dedi.
Greko-Romen Güreş Milli Takımı Romanya'ya 10 Nisan'da hareket edecek
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere son olarak Greko-Romen Güreş Milli Takımı çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde sürdüren Milliler, 10 Nisan'da Romanya'ya gidecek. Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda ise şu isimler yer alıyor:
55 kg Şerif Kılıç
60 kg Kerem Kamal
63 kg Rahman Bilici
67 kg Atakan Yüksel
72 kg Cengiz Arslan
77 kg Fatih Cengiz
82 kg Emrah Kuş
87 kg Metehan Başar
97 kg Fatih Başköy
130 kg Rıza Kayaalp
Salih Bora: “Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak”
Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini vurgulayan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, “Artık şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Bugün itibariyle hazırız diyebilirim. Romanya'da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk 3'e girmek” dedi.
Musa Aydın: “Bükreş'e çıkışımızı sürdürmek için gidiyoruz”
Göreve geldikleri günden bu zamana kadar katıldıkları tüm şampiyonalarda büyük başarıların altına imza attıklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Türk güreşinde başarı çıtası her geçen gün daha da yükseliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar kazanıyoruz. Son olarak U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 18 madalya kazandık. Bu da Türk güreşinin emin ellerde olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. İnşallah Romanya'dan da tarihi başarılarla döneriz. Benim tüm sporcu ve teknik ekibimize olan güvenim tam. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.