Gürpınar Su ürünleri Hali'nde 2 buçuk ton balığa el konuldu

4 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve hal çevresinde su ürünleri denetimleri aralıksız devam ediyor. 16 Aralık gece saatlerinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve Hal çevresinde denetim yaptı.

Ortak denetimlerde yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığındaki 110 kutu istavrit, 20 kutu mezgit, 4 kutu lüfer, 1 kutu dil balığına boy yasaklarına aykırı avlanan su ürünlerine el konuldu. El konulan balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.