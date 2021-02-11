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Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 2 ton hamsiye el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde gece yapılan denetimde boy yasaklarına aykırı avlanılan 2 ton hamsiye el konuldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yapılan denetimde boy yasaklarına aykırı avlanılan 2 ton hamsiye el konuldu. Hamsiler, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.


Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla su ürünlerine yönelik denetim yapıldı. Gece yapılan denetimde boy yasaklarına aykırı avlanılan 2 ton ağırlığında yaklaşık 146 kasa hamsiye el konuldu. El konulan balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlanırken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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