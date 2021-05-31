Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde, zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 81 adet kalkan, 23 kutu istavrit ve 10 adet palamuta el konuldu.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bugün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı. Denetimlerde 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 81 adet kalkan, 23 kutu istavrit ve 10 adet palamut balığına el konuldu. El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Denetimler sonucunda 3 kişiye idari para cezası uygulandı.