Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe'nin yeni yuvası

Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından inşa edilen Göztepe Spor Kulübü'nün yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçı ile açıldı.

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin heyecanla beklenen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, açılış maçıyla taraftarlarına kavuştu. Adını 1960'lı yıllarda Göztepe'nin Türkiye ve Avrupa'da fırtına gibi estiği dönemdeki efsane futbolcularından Gürsel Aksel'den alan yeni stadyum, 20 bin 40 seyirci kapasitesiyle Göztepe taraftarlarına ve tüm İzmirlilere hizmet verecek. Yaklaşık 220 milyon TL'ye mal olan projenin inşası yaklaşık iki yıl sürdü. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde 34 bin 651 metrekare arsa üzerinde gerçekleştirilen projenin toplam inşaat alanı ise 94 bin 541 metrekare.

Çatıda yürüyüş parkuru

Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından UEFA Standartlarına ve bölgenin çevresel ve ekolojik yapısına uygun olarak inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye ve dünyada tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, İzmir Körfezi manzarası sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde tüm İzmirlilerin hizmetine açık olacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı bir değişiklikle yaklaşık 20 bin seyirci oturma kapasitesine sahip stadyumun kale arkalarına da ayakta seyirci alınarak kapasitesi 25 bine çıkarılacak.

Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi sadece Göztepe'nin oynayacağı maçlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak, kafeleri, restoranları, fitness salonları, sosyal kullanım alanları ve çocuk eğlence merkezleriyle tüm İzmirlilerin her gün vakit geçirebileceği bir alan olacak. Göztepe Stadyumu ticari alanlarıyla Göztepe Spor Kulübü'nün finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. İzmir'in yeni spor merkezinde Göztepe'nin geçmiş başarılarının sergilendiği Göztepe Spor Kulübü Müzesi de bulunuyor.

Futbol coşkusu ileri teknolojilerle buluşuyor

Toplam 41 locası bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyansta bölünme yaşanmayacak. Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde de son teknolojiler kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar ‘Meksika dalgası' diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.