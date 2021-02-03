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Gustavo derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor

Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli Luiz Gustavo’nun dizinde ödem tespit edildiği ve hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için tedavisine başlandığı açıklandı.

Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun dizinde ödem tespit edildiği ve hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için tedavisine başlandığı açıklandı.


Süper Lig'in 23. haftasında dün Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Luis Gustavo şoku yaşanıyor. Mücadelede dizine darbe alan ve maçın ikinci yarısında yerini Samatta'ya bırakan Brezilyalı orta sahanın, dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Başarılı futbolcunun hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahada olması için sağlık ekibinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

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