Gustavo Henrique: “Takım olarak her geçen gün daha da gelişiyoruz”

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, takım olarak her geçen gün daha da geliştiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu. Fenerbahçe'deki ilk günlerini anlatan Brezilyalı oyuncu, taraftarlardan ve Teknik Direktör Jorge Jesus'tan da övgüyle bahsetti. Henrique, “Geldiğimde de belirtmiş olduğum gibi çok mutluyum. Her zaman Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamayı hayal ediyordum. Bu benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birindeyim” dedi.

“Taraftar desteği bize güç kattı”

Slovacko maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Henrique, “Slovacko maçının zor olacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık. Erken bulduğumuz gol de aslında bizi rahatlattı. Sonrasında da maçı güzel bir şekilde maçı bitirdik ama henüz bir şey bitmiş değil. İkinci bir maç daha oynayacağız. O maçtan da güzel bir sonuçla ayrılıp, bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ev sahibi takım için bu tür atmosferler büyük bir avantaj olur. Kadıköy'deki ilk maçımdı ama bir önceki maçı da tribünden izleme şansım olmuştu. Gerçekten çok şaşırmıştım. Çok net şekilde fark ediliyor ki taraftarlar kulübüne çok büyük tutkuyla bağlı. Taraftar, çok büyük itici güç. Bizim için de dün bu şekilde oldu. Umarım her geçen gün daha iyi oluruz ve taraftarımızla aramızdaki uyum bu şekilde devam eder. Taraftarlarla, futbolcu arasındaki bağ çok dikkat çekiciydi. Çalan müzikler de çok güzeldi. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Bunun da fark oluşturduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Jorge Jesus, çok büyük teknik direktör; o futbol için yaşıyor”

Teknik Direktör Jorge Jesus hakkında övgüyle bahseden Brezilyalı futbolcu, “Buraya gelmeden önce hocamız beni aradı. Bana kulübü ve kafasındaki projeyi anlattı. Beni istediğini söyledi. Kendisi hiç şüphe yok ki çok büyük bir teknik direktör. Bir süre kendisiyle Flamengo'da çalışma fırsatı buldum. Hem defansif hem de ofansif olarak uygulamak istediği çok iyi fikirleri var. Çok talepkâr bir antrenör. Sürekli oyuncunun gelişmesini istiyor. Asla oyuncunun yerinde saymasını istemiyor. Oyuncunun her gün daha da iyi olmasını istiyor. Bu bizler için iyi bir şey. Şüphe yok ki çok büyük bir antrenör. Maçları yaşıyor, antrenmanları yaşıyor. O futbol için yaşıyor. Futbol onun tutkusu. Siz sadece sahadaki 90 dakikalık bölümü görüyorsunuz, antrenmanlarda çok daha fazlası. Futbolcularından beklentisi yüksek olduğu için tabii ki saha dışında da kocaman bir kalbi var. Çok iyi bir insan. Büyük bir teknik direktör. Biz de onun istediklerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz kupalar kazanmak”

Bu sezon hedeflerinden de bahseden Henrique, “Kolektif olarak hedefimiz kupalar kazanmak. Bu kulübün hedefi her zaman budur, başka bir şey düşünemeyiz zaten. Bunun da bilincindeyiz. Yeni bir hocamız ve bir sürü yeni oyuncu var. Tabii ki sene başlarında bazı zorluklar olabilir yeni kurulan takımlarda. Ama biz kendimize inanıyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Bireysel olarak hedeflerim de oynayabildiğim kadar maç oynamak ve gelişmek. Ben antrenman yapmayı çok seven bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğim. Türkiye Ligi'ni biraz biliyordum. Gelmeden önce burada oynamış bazı oyunculara da sordum. Bana buranın zor ve rekabetçi bir lig olduğunu söylediler. Şampiyon olmak için rakiplerimize karşı en iyi şekilde hazırlanacağız ve en iyi formumuzda olacağız” dedi.

“Boyum benim için bir avantaj”

Uzun boyunun kendisi için avantaj olacağının altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, “Boyum özellikle hava toplarında büyük bir avantaj. Sadece defansif anlamda değil ofansif anlamda da ileri çıktığım zaman en iyi şekilde pozisyon alıp gol atmak istiyorum. Boyum benim için iyi bir özellik, bir avantaj. Bundan faydalanmak istiyorum. Bunu geliştirebilmek için de antrenmanlarda daha çok çalışıyorum. Futbol oynamaya 5 yaşımda futbol okulunda başladım. 7 yaşımda forvet pozisyonunda oynuyordum. Her geçen gün fiziğim gelişiyordu, boyum uzuyordu. Daha sonra orta saha pozisyonunda, defansif ön libero pozisyonunda oynamaya başladım. Bir yandan fiziksel olarak gelişmeye devam ediyordum. En sonunda da savunma pozisyonunda oynamaya başladım. Savunma pozisyonunda bir deneme antrenmanına alınmıştım ve antrenmandan sonra da o takımla devam etmiştir. Dolayısıyla fiziğim geliştikçe bu şekilde pozisyonum da belirlendi” şeklinde konuştu.

“Büyük Brezilyalı futbolcular gibi tarihe geçmek istiyorum”

Sarı-lacivertli formayla başarılı olmak istediğini vurgulayan Henrique şunları söyledi:

“Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım bir oyuncu olacağım. Sahada gerekirse bu takımı onurlandırmak için ruhumu bırakacağım. Burada tarihe geçmiş bütün büyük Brezilyalı futbolcular gibi tarihe geçmek istiyorum. Bundan 10-15 yıl sonra sadece benim değil bu takımın, Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar kazanan bir takımın parçası olduğumuzun konuşulmasını istiyorum.”