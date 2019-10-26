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Gustavo ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor'a attı.


Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı. Müsabakanın 78. dakikasında ceza sahası dışında Volkan'dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı.

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