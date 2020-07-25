İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gustavo, Vedat ve Jailson tribünde

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson ÇaykurRizespor mücadelesini tribünden takip etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson ÇaykurRizespor mücadelesini tribünden takip etti.


Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini kadroda yer almayan oyuncular tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Gustavo, kart cezalısı olan Vedat ve Jailson Fenerium alt tribünde yer alan locadan müsabakayı izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.