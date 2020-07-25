Gustavo, Vedat ve Jailson tribünde

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson ÇaykurRizespor mücadelesini tribünden takip etti.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson ÇaykurRizespor mücadelesini tribünden takip etti.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini kadroda yer almayan oyuncular tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Gustavo, kart cezalısı olan Vedat ve Jailson Fenerium alt tribünde yer alan locadan müsabakayı izledi.