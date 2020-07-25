Gustavo, Vedat ve Jailson tribünde

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson ÇaykurRizespor mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini kadroda yer almayan oyuncular tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Gustavo, kart cezalısı olan Vedat ve Jailson Fenerium alt tribünde yer alan locadan müsabakayı izledi.