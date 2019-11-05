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Guti, Almeria ile anlaştı

Bir dönem Beşiktaş’ta futbolcu ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, teknik direktörlük görevi için Almeria’ya imza attı.

Bir dönem Beşiktaş'ta futbolcu ve antrenör olarak görev alan Guti Hernandez, teknik direktörlük görevi için Almeria'ya imza attı.


İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria, Pedro Emanuel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Guti'yi getirdi. Almeria'nın internet sitesinden yapılan açıklamada İspanyol antrenörün, Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı duyuruldu. Açıklamada, Guti'nin bugünkü antrenmanda takımın başında olacağı da ifade edildi.


Futbolculuk döneminde uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve büyük başarılara imza atan 43 yaşındaki Guti, antrenörlük kariyerine eski takımının altyapısında başladı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Guti, artık teknik direktör olarak görev almak istediğini dile getirmişti.

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