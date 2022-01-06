Güven İslamoğlu Başakşehirli çocuklara sıfır atığın önemini anlattı

Doğa ve çevre programları ile tanınan gazeteci Güven İslamoğlu, Dünya'yı tehdit eden iklim krizinin nedenleri ve çözüm önerilerini Başakşehirli öğrencilere anlattı. Abdi İbrahim Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde çevre kirliliğine dikkat çeken İslamoğlu, “Doğayı korursak, insanı da koruruz” dedi.

“Sıfır Atık” projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, toplumda çevre bilincinin artması için yeni bir adım daha attı. CNN Türk'te sunduğu “Çevre Dedektifi” programı ile küresel ısınmanın nedenlerini ve çözümlerini ele alan deneyimli gazeteci Güven İslamoğlu, Başakşehirli öğrencilerle bir araya gelmeye başladı.

“Doğayı korursak, insanı da koruruz”

Güven İslamoğlu, seminerler dizisinin ilk durağında Abdi İbrahim Ortaokulu'na konuk oldu. Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığına işaret eden İslamoğlu, aslında yaşanan sorunlar ile Dünya'nın, değişim olmazsa insanları nelerin beklediğini anlattığını söyledi. Denizlerin en büyük oksijen kaynakları olduğunu hatırlatan Güven İslamoğlu, “Ve biz, denizleri kirlettik. 67 yılda 9 milyar ton plastik ürettik. Bizim buradan attığımız o plastikler tek bir insanın bile yaşamadığı Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Midway adasına kadar ulaşıyor. Oradaki ölen martıların içerisinde birçok plastik çıktı. Doğayı korursak, insanı da koruruz” şeklinde konuştu.

Bir ton geri dönüştürülebilir atık topladılar

Programın sonunda Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından, çevre rozeti, askı aparatı ve geri dönüşümün önemine dikkat çeken bir broşürün yer aldığı çantalar öğrencilere hediye edildi. Öte yandan son bir yılda 1 ton geri dönüştürülebilir atık toplayan Abdi İbrahim Ortaokulu'na “Sıfır Atık Karnesi” verildi.

İslamoğlu'nun iklim krizine dikkat çeken seminerleri Başakşehir'deki diğer ortaokullarda sürecek. Seminer ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.