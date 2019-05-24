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Güven Kepçe çalışanları iftarda buluştu

Güven Kepçe A.

Ş. çalışanları, düzenlen iftar programında bir araya geldi.


Ş. tarafından çalışanlarına yönelik iftar düzenlendi. İstanbul Tuzla'da gerçekleşen iftar programına şirketin çok sayıda çalışanı katıldı. Ayrıca iftara AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatı ile Tuzla Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Yapılan duanın ardından konuşan Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Firmamız Ş. tarafından geleneksel iftar programımızı tüm emekçilerimizle birlikte Güven Kepçe ailesi olarak gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm çalışanlarımıza, AK Parti Tuzla İlçe Başkan Yardımcımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz geniş bir aileyiz” dedi.

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