Güven Yalçın 4 maç sonra 11'de

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Altay'ı konuk eden Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yokluğunda Güven Yalçın ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu 4 maç sonra mücadeleye ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Altay ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rosier, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Pjanic ve Larin takımlarını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yokluğunda Umut Meraş, Kerem Kalafat, Kenan Karaman, Necip Uysal, Alex Teixeir ve Güven Yalçın ilk 11'de sahaya çıktı. Son dönemde gol yollarındaki kısırlık nedeniyle Batshuyi'nin eleştiri oklarının hedefinde olmasından dolayı gözler Güven Yalçın'da. Son olarak 1-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlayan ve 61 dakika sahada kalan Güven, bu maçın ardından oynanan Karagümrük, Yeni Malatya, Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.