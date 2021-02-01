Güven Yalçın Lecce'de

İtalya Serie B ekiplerinden Lecce, Güven Yalçın'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Genç golcü için sözleşmede 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da koyuldu.

Forvet hattını dün İstanbul'a getirdi Cenk Tosun ile güçlendiren Beşiktaş'ta, genç golcü Güven Yalçın, İtalya'nın Lecce ekibine kiralandı. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş 6 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi isterken, taraflar 5 milyon Euro'da anlaştı.

İtalyan ekibi, sezon sonunda bu maddeyi kullanarak Güven Yalçın'ın bonservisini alabilecek.