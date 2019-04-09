Güvenli ve eğlenceli dijital servisler tek tablette

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Türkiye ve dünyada anne-babalar çocuk oyunu gibi görünen tehlikeler yüzünden büyük endişe içinde. Mavi Balina, Momo gibi yazılımlar, internet ve sosyal medyanın her kanalından çocuklara ulaşıp, en değerli varlıklarımıza zarar veriyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell, çocukların dijital tehlikeler ve siber zorbalığa karşı bilinçli ve sorumlu bireyler olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Zeka DQ platformundan sonra, şimdi de çocuklara özel Alcatel 1T 7 tabletle, onları dijital dünyaya en doğru yoldan hazırlıyor.

Aile kontrol uygulamasıyla çocuklar her an güvende

Açıklamada, “Çocukların dijital teknolojileri en güvenli şekilde kullanabilmesini birinci öncelik olarak belirleyen Turkcell, bu tablette ebeveyn kontrol uygulaması ile hem çocuk hem de aile için iki ayrı kullanıcı profili sunuyor. Bu özellik sayesinde, anne ve babalar çocuğun kullanım yapabileceği saatleri ve erişebileceği içerikleri kendisi belirleyebiliyor. Tablette bulunan mavi ışık koruması sayesinde, çocukların gözlerinin zararlı bilgisayar ışıklarından korunmasını sağlanıyor. Alcatel 1T 7 tabletler ayrıca çocuklara özel mavi kılıflarla hediye ediliyor” ifadeleri yer aldı.