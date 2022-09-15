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Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan son yolculuğuna uğurlandı

Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, Esenyurt İmam Hüseyin Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Okudan'ın tabutu Türk bayrağına sarıldı.


Esenyurt Devlet Hastanesinde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için bugün Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Okudan'ın ailesi, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda seveni katıldı. Güvenlik görevlisinin tabutunun Türk bayrağına sarıldığı görüldü. Okudan'ın tabutuna sarılan baba ve ağabeyi uzun süre gözyaşı döktü. Ağabeyi, Tuğrul Okudan'ın fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Cenaze namazı kılındıktan sonra Tuğrul Okudan'ın cenazesi Esenyurt Yeni Mezarlık'a defnedildi.

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