‘Güvercin' Amerika ve Avrupa'da yayınlanıyor

Türki dizileri dünyaya yayılıyor. Son yıllarda atak yapan Türk dizi sektörünün bir çok yapımı yurtdışında yayınlanmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Pastel Film, yurtdışına dizi ihraç etmeye devam ediyor. Mozambik'ten Vietnam'a Endonezya'dan Kolombia'ya dünyanın dört bir yanına dizilerini ihraç eden şirket son olarak, ‘Güvercin' dizisinin ihracatını Orta Amerika, Peru, Ekvador, Paraguay ve İspanya'ya gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan Pastel Film CEO'su Efe İrvül, Türk dizilerine tüm dünyada büyük bir ilgi olduğunu belirterek, “Ürettiğimiz hemen hemen her içerik dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Kısa zamanda kaliteli yapımlar üreterek dünya çapındaki ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Böylelikle bir yandan bütün dünyaya ülkemizin tanıtımını yaparken diğer yandan da online hedeflerimize doğru yürüyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bütün dünya Türk dizilerini izliyor” dedi.