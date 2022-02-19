Güvercintepe Mahallesi yeni eğitim yatırımlarıyla güçleniyor

Güvercintepe Mahallesi'nde inşa edilen ve çalışmaların son aşamaya geldiği ilkokulda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eğitim yatırımlarına ara vermeyeceklerini ve Başakşehir'e tam donanımlı okullar kazandıracaklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, eğitim alanında da projeler hayata geçirmeye devam ediyor. İlçe genelindeki eğitim yatırımlarıyla gençlerin eğitimine katkı sağlıyor. Güvercintepe Mahallesi'nde inşa edilen ilkokuldaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni eğitim yuvasının kısa süre içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

İlçeye modern ilkokul

Yeni ilkokulla birlikte Güvercintepe Mahallesi'nin bir eğitim yuvasına daha kavuşacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Okulumuzu tam donanımlı bir şekilde çocuklarımızın eğitimi için hazırlıyoruz. 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen okulumuz, 24 derslikten oluşuyor. Okulumuzda ayrıca, çocuklarımızın eğitim seviyesini artıracak, bilgi birikimini güçlendirecek ve uygulamalı eğitim görmelerini sağlayacak fen laboratuvarımız, bilgisayar sınıfımız, müzik sınıfımız ve kütüphanemiz de yer alacak. Bunların yanı sıra 2 derslikten oluşan anaokulumuzda da çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz”

Başakşehirli çocuk ve gençler için yeni eğitim yuvaları inşa etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Onlar bizim geleceğimiz. Uzaya gidecek, İHA yapacak, uzay aracı tasarlayacak olan yine onlar. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Onlara güveniyor ve başarılı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.