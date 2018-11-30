Güzel ellerin sırrı doğada saklı

En çok da kış döneminde ortaya çıkan bu kuruluğun en büyük sebebinin sert ve soğuk havanın etkisi olduğunu söyleyen Turan, “Pul pul dökülen deri, kuru ve çatlak eller kişiyi bakımsız gösterirken hem cildin daha çok yıpranmasına hem de daha kötü bir görüntü sergilemesine sebep olur” dedi.

“Su ve deterjan eldeki minerali yok eder”

Kuru ve pütür pütür olmuş eller ve çatlakların özellikle ev hanımlarının sık karşılaştığı sorunlardan olduğunu ifade eden Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan, “Eller çok sık su ve deterjanla temas ettiği için mineralleri yok ederek, tırnaklarınızın kolayca kırılmasına ve yumuşamasına sebep oluyor. El banyoları ve kompresler, yıpranmış ellerin kendilerini yenileyebilmeleri için ideal bakım yöntemleridir. Fakat bunların dışında kullanılabilecek doğal içerikli ürünler ile de ellerinizin bakımını tamamlayabilirsiniz” dedi.

“Üzümdeki asitler, cilt hücrelerini canlandırıyor”

Kışın kötü etkilerinden kurtulmak, elleri onararak yıpranmasını durdurmak için üzümün cilt bakımındaki önemini vurgulayan Turan, üzümün cildi nemlendiren ve besleyen özelliklerine dikkat çekti. Gıda olarak üzümün stres ve dolaşım problemleri ile savaşmaya yardımcı olduğunu da belirten Turan, “Üzümdeki asitler, cilt hücrelerini canlandırır, bağ dokularını güçlendirir. Cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük verir. Üzüm bağlarında çalışan kadınların ellerinin bakımlı, ışıltılı ve genç olmasının tesadüf değildir. Yıllar süren araştırmalar neticesinde yaşlılık karşıtı ve anti oksidan etkili patenti Polifenol geliştirildi. Caudalie El ve Tırnak Bakım Kremi' nin içeriğinde yer alan bu etkin madde sayesinde el ve tırnaklarınız gençliğini ve ışıltısını koruyor ve kışın sert koşullarında bile yumuşacık ve pürüzsüz kalabiliyor “şeklide konuştu.