Güzel havayı fırsat bilen turistler Taksim Meydanı'na akın etti

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında güzel havayı fırsat bilen turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar turistlere kaldı. İstanbul'un en gözde meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne pazar günü turistler adeta akın etti. Hafta içi kalabalığını aratmayan görüntülerde bazı turistler meydanda yemek yerken, bazıları da güvercinlere yem verdi.