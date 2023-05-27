Güzel Parti Genel Başkanı Akbulut: “Romanlar ille de Erdoğan olsun diyor”

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Akbulut, “Romanlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden görevinin başında görmek istiyor. Doğru adamla doğru yola devam diyor. Romanlar ille de Erdoğan olsun diyor” dedi.

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, basın mensupları ile İstanbul'da bir araya geldi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Güzel Parti ve Roman vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Akbulut konuşmasında geçmiş dönemlerde Roman vatandaşların oldukça sıkıntılı günler geçirdiğine, AK Parti hükümeti ile bu sıkıntıların son bulduğuna değindi.

“Devletimizin hayata geçirdiği birçok düzenlemeyle bizler toplum nezdinde kabul edilmeye, hor görülmemeye başlandık”

Konuşmasına Roman vatandaşların geçmiş dönemlerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek başlayan Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, “İlle de Roman olsun diyor, sizlerle gurur duyuyorum. Benim çocukluğum Roman mahallelerinde geçti, sizlerle aynı sokaklarda büyüdük, aynı hüzünleri paylaştık, aynı ekmeği bölüştük. Kandan öte can kardeşi olduk. Güzel Parti olarak seçim süreci ve öncesinde illeri, ilçeleri, mahalleleri gezerek roman vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Bizler Romanlar olarak çok zor zamanlar yaşadık. Yıllarca hor görüldük, dışlandık. Okullarda dahi aileler 'Roman çocuğunun yanına çocuğum oturmasın' dedi. Romanlar okumaya başlayınca bu durum zamanla değişti. Romanlar artık mühendis, Romanlar artık doktor. Güzel evlerde oturabiliyoruz yani artık sizler gibiyiz. Romanların artık partisi var, parti genel başkanı da olabiliyorlar, söz sahibi oldular. Bunlar tabii nasıl gerçekleşti? Hükümetimizin desteğiyle. Devletimizin hayata geçirdiği birçok düzenlemeyle bizler toplum nezdinde kabul edilmeye hor görülmemeye başlandık” diye konuştu.

“Yüzyılın Romanı'nı yazmaya devam edeceğiz”

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Güzel Parti olarak Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek ‘Bu karar tüm Roman kardeşlerimizin kararıdır' diyen Akbulut, “Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Kasımpaşa'da büyüdü. Romanın sevgisinin de sesinin de bir başka olduğunu yakinen biliyor. Açıklayacağım karar sadece partimizin değil Roman kardeşlerimizin kararıdır. Romanlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden görevinin başında görmek istiyor. Doğru adamla doğru yola devam diyor. Romanlar ille de Erdoğan olsun diyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Roman kardeşlerimizin de katkısıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye, Yüzyılın Romanı'nı yazmaya devam edeceğiz. Bunun için 28 Mayıs Pazar günü, bütün Roman kardeşlerimizi sandığa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya davet ediyorum. Romanlar en 'güzel' kararı verir diyorum. 'Yarın sandık var, akşam ise balkonda kutlama' diyerek seçim sonucunun milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.