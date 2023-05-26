Güzel Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Güzel Parti'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Güzel Parti Genel Başkan Yardımcılarından oluşan heyet de yer aldı. Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Güzel Parti heyeti ile yaptığı görüşmede 28 Mayıs seçim süreci, Roman vatandaşların meseleleri ve güncel konular ele alındı. Görüşmenin ardından Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini dile getiren Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminden itibaren her zaman Roman vatandaşlarının yanında olmuş, desteklemiştir. Roman vatandaşlarının her ne sıkıntısı olmuşsa yakından ilgilenmiş, babacan tavrını hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de sürdürmüştür. Halkına sahip çıkana, halk da sahip çıkmalıdır esasından hareketle Güzel Parti olarak 28 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki Roman vatandaşlarımızı da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarın sürekliliği, gelişim sürecinin devam etmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi için oylarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yana kullanmaya davet ediyorum. Romanlar vefalıdır, kendisine sahip çıkana sahip çıkmasını da bilir. Ülkemizin geleceği için kritik önem taşıyan 28 Mayıs'ta da sandığa gidip Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hizmetlerinin, ilgisinin, vefasının karşılığını oy desteği olarak vereceklerine inanıyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.