Güzellik merkezini kurşunladı, o anları kameraya aldı

Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Zanlının olayın ardından görüntüleri mekanın sahibi olan eski sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. Otomobille olay yerine gelen Fatih S. (30) ağırlıklı olarak ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Saldırıdan sonra Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı. Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti. Şüpheli Fataih S. hakkında ev hapsi verilmişti.