Güzellik sektörü ödüle doymuyor

Sektörde 23 yıllık geçmişi ile öne çıkan Özlem Aksunger Güzellik sektöründe yılın en başarılı kadını ödülüne layık görüldü.

Her yıl yapılan ve geçtiğimiz günler de Üsküdar Çamlıca'da bir davet salonunda 10'cusu düzenlenen Mood ödülleri çerçevesinde bir ödül de güzellik sektöründe verildi. Sektördeki 23 yıllık deneyimi ve müşteri memnuniyeti ile bilinen Özlem Aksunger Etiler'de işlettiği Crystal Güzellik ile adını duyurmuştu. Bu yıl ise Mood ödüllerinde güzellik sektöründe yılın en başarılı kadını seçildi.

Ödül gecesinde konuşan Uzm. Est Özlem Aksunger: “Başarı yılların birikimi diyorum her şeyden önce. Bir ekip işidir başarı. Sektördeki 23 yıllık deneyimlerimiz ile birlikte bu gün ki ödülden dolayı gurur duyuyoruz. Böyle bir gece de bulunmaktan gurur duyuyorum. Siz değerli dostlarımız tarafından böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük gurur duyuyoruz. Normalde her ödül gecesine katılmıyoruz. Özellikle Mood ailesinden dolayı burayı tercih ettik” şeklinde konuştu.